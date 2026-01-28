Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex

Для максимального контроля: минимойка K 5 Power Control Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 160 Q Power Control подходит для удаления стойких загрязнений с террас, садовой мебели и автомобилей.

Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex позволяет очищать любые поверхности с подходящим давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению Home & Garden – интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко отрегулировать, поворачивая струйную трубку и проверяя результат на пистолете G 160 Q Power Control. Кроме того, отличительными особенностями аппарата высокого давления являются система «Kärcher Plug 'n' Clean» для легкой замены емкости с чистящим средством, шланг высокого давления PremiumFlex для комфортной работы, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для удобной транспортировки, система Quick Connect для легкого и быстрого подсоединения и отсоединения шланга высокого давления на аппарате и пистолете, а также парковочное положение для всегда готовых к использованию принадлежностей.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
  • Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,2
Вес (с упаковкой) (кг) 15,876
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Фасады
