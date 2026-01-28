Минимойка высокого давления K 2 OPP OJ*EU
Минимойка начального класса K 2 Universal Edition OJ рассчитана на периодическое устранение несильных загрязнений с небольших площадей.
Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition OJ в комплекте с однопозиционной струйной трубкой мгновенно очищает велосипеды, лестницы, садовые инвентарь и мебель. Компактный аппарат прекрасно подходит для периодического использования в уборке на придомовой территории. Плоская струя однопозиционной струйной трубки позволяет очищать поверхности точно по их контуру. Благодаря легкому весу и удобной встроенной ручке аппарат K 2 Universal Edition OJ легко перевозить к любому месту использования. Дополнительное удобство обеспечивает система Quick Connect - шланг высокого давления длиной 3 м легко подключается и отключается от аппарата и пистолета посредством быстрого соединения. Все входящие в комплект аксессуары удобно хранятся на корпусе аппарата, в том числе электрический кабель укладывается в специально отведенный для этого отсек.
Особенности и преимущества
Встроенный отсек для кабеляКабель питания можно аккуратно и компактно убрать.
Удобное хранение аксессуаровШланг высокого давления, распылительную трубку и пистолет можно легко хранить, прикрепив их к устройству.
Система Quick ConnectШланг высокого давления быстро подсоединять и отсоединять от устройства и легко запускать пистолет.
Компактные размеры и легкий вес
- Устройство легко переносится и транспортируется.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|110 / 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,77
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,971
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах