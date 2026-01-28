Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition OJ в комплекте с однопозиционной струйной трубкой мгновенно очищает велосипеды, лестницы, садовые инвентарь и мебель. Компактный аппарат прекрасно подходит для периодического использования в уборке на придомовой территории. Плоская струя однопозиционной струйной трубки позволяет очищать поверхности точно по их контуру. Благодаря легкому весу и удобной встроенной ручке аппарат K 2 Universal Edition OJ легко перевозить к любому месту использования. Дополнительное удобство обеспечивает система Quick Connect - шланг высокого давления длиной 3 м легко подключается и отключается от аппарата и пистолета посредством быстрого соединения. Все входящие в комплект аксессуары удобно хранятся на корпусе аппарата, в том числе электрический кабель укладывается в специально отведенный для этого отсек.