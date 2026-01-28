Минимойка высокого давления K 2 OPP OJ*EU

Минимойка начального класса K 2 Universal Edition OJ рассчитана на периодическое устранение несильных загрязнений с небольших площадей.

Аппарат высокого давления K 2 Universal Edition OJ в комплекте с однопозиционной струйной трубкой мгновенно очищает велосипеды, лестницы, садовые инвентарь и мебель. Компактный аппарат прекрасно подходит для периодического использования в уборке на придомовой территории. Плоская струя однопозиционной струйной трубки позволяет очищать поверхности точно по их контуру. Благодаря легкому весу и удобной встроенной ручке аппарат K 2 Universal Edition OJ легко перевозить к любому месту использования. Дополнительное удобство обеспечивает система Quick Connect - шланг высокого давления длиной 3 м легко подключается и отключается от аппарата и пистолета посредством быстрого соединения. Все входящие в комплект аксессуары удобно хранятся на корпусе аппарата, в том числе электрический кабель укладывается в специально отведенный для этого отсек.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 OPP OJ*EU: Встроенный отсек для кабеля
Встроенный отсек для кабеля
Кабель питания можно аккуратно и компактно убрать.
Минимойка высокого давления K 2 OPP OJ*EU: Удобное хранение аксессуаров
Удобное хранение аксессуаров
Шланг высокого давления, распылительную трубку и пистолет можно легко хранить, прикрепив их к устройству.
Минимойка высокого давления K 2 OPP OJ*EU: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления быстро подсоединять и отсоединять от устройства и легко запускать пистолет.
Компактные размеры и легкий вес
  • Устройство легко переносится и транспортируется.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 110 / 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,77
Вес (с упаковкой) (кг) 4,971
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство
