Aparat de spalat cu presiune K 2 Universal Edition OJ*EU
Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 2 Ediția universală OJ este proiectat pentru utilizare ocazională și îndepărtează în mod sigur murdăria ușoară din jurul casei.
Indiferent dacă este vorba despre automobile murdare, trepte, unelte de grădină sau mobilier de grădină, aparatul de spălat sub presiune K 2 Ediția universală OJ cu lance de pulverizare le va face curate dintr-o singura miscare. Dispozitivul compact este ideal pentru toate sarcinile de curățare ocazională din jurul casei și a curții. Jetul plat de la lancea de pulverizare realizează o curățare orientată pentru suprafețele conturate. Datorită greutății sale reduse și a mânerului încorporat, la îndemână, puteți transporta cu ușurință K 2 Universal Edition OJ către locul unde aveți nevoie. Sistemul Quick Connect oferă o comoditate suplimentară, deoarece cuplajul său rapid permite conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune lungă de trei metri de la dispozitiv și declanșarea pistolului. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate cu ușurință pe K 2 Ediția universală OJ. Acest lucru este posibil prin clemele inteligente de pe dispozitiv. Chiar și cablul de alimentare poate fi depozitat perfect în slotul pentru cablu integrat.
Caracteristici si beneficii
Slot pentru cablu integratCablul de alimentare poate fi depozitat perfect cu economisire a spațiului.
Depozitare optima a accesoriilorFurtunul de înaltă presiune, lancea de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi ușor depozitate prin fixarea lor la dispozitiv.
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune poate fi conectat și deconectat la și de la dispozitiv și de asemenea și pistolul de declanșare este conectat și deconectat simplu și rapid.
Ușor cu dimensiuni compacte
- Dispozitivul poate fi mutat și transportat cu ușurință.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|110 / 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Furtun de presiune: 3 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon