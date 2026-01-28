Indiferent dacă este vorba despre automobile murdare, trepte, unelte de grădină sau mobilier de grădină, aparatul de spălat sub presiune K 2 Ediția universală OJ cu lance de pulverizare le va face curate dintr-o singura miscare. Dispozitivul compact este ideal pentru toate sarcinile de curățare ocazională din jurul casei și a curții. Jetul plat de la lancea de pulverizare realizează o curățare orientată pentru suprafețele conturate. Datorită greutății sale reduse și a mânerului încorporat, la îndemână, puteți transporta cu ușurință K 2 Universal Edition OJ către locul unde aveți nevoie. Sistemul Quick Connect oferă o comoditate suplimentară, deoarece cuplajul său rapid permite conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune lungă de trei metri de la dispozitiv și declanșarea pistolului. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate cu ușurință pe K 2 Ediția universală OJ. Acest lucru este posibil prin clemele inteligente de pe dispozitiv. Chiar și cablul de alimentare poate fi depozitat perfect în slotul pentru cablu integrat.