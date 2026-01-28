K 4 WCM Premium Home впечатляет мощным двигателем с водяным охлаждением, который отличается долгим сроком службы. Мойка высокого давления с 6-метровым шлангом высокого давления предназначена для периодического использования и умеренного загрязнения. Благодаря струйной трубке Vario Power (VPS) и грязеструйному аппарату внутренние дворики, садовая мебель и транспортные средства могут очищаться по мере необходимости. Давление воды можно точно отрегулировать для конкретного очищаемого объекта, просто повернув VPS. Кроме того, грязеуловитель с вращающейся форсункой обеспечивает успешную очистку даже от стойких загрязнений. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 5 и 1 литр средства для очистки камня и фасадов 3-в-1. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно хранить на самом устройстве. Встроенный водяной фильтр надежно защищает насос от частиц грязи.