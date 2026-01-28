K 4 WCM Premium Home impresionează cu un motor puternic răcit cu apă, care se caracterizează printr-o durată lungă de viață. Aparatul de spălat cu presiune cu furtun de înaltă presiune de 6 metri lungime a fost construit pentru utilizare ocazională și murdărie moderată. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS) și a lancei cu jet rotativ, terasele, mobilierul de grădină și vehiculele pot fi curățate în funcție de necesități. Presiunea apei poate fi reglată cu precizie în funcție de obiectul specific care urmează să fie curățat, prin simpla rotire a VPS. În plus, jetul rotativ asigură o curățare reușită, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. Kitul pentru casă include dispozitivul de curățare a suprafețelor T 5 și 1 litru de detergent 3 în 1 pentru suprafețe din piatră și fațade. Tamburul de furtun integrat face ca strângerea furtunului de înaltă presiune să fie o joacă, iar toate celelalte accesorii pot fi depozitate direct pe aparat. Un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.