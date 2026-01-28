Минимойка высокого давления K 5 Modular UM

K 5 является идеальным помощником для регулярных задач по уборке, таких как очистка умеренно загрязненных автомобилей, а также дорожек и других поверхностей вокруг участка.

Аппарат высокого давления K 5 является идеальным инструментом для регулярных задач по очистке умеренных загрязнений, например, на транспортных средствах и средних поверхностях вокруг сада. Его оснащение включает пистолет высокого давления, 8-метровый шланг высокого давления, струйную трубку Vario Power (VPS), грязевую фрезу с вращающимся точечным соплом для удаления самых стойких загрязнений и надежный водяной фильтр для защиты помпы от попадания мелких частиц грязи. Давление можно легко регулировать на струйной трубке Vario Power (VPS) простым поворотом – для особо целенаправленной и бережной к поверхностям очистки. Грязевая фреза с вращающимся точечным соплом обеспечивает превосходные результаты очистки даже при стойких загрязнениях. Все принадлежности можно легко хранить на самом аппарате.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Modular UM: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Минимойка высокого давления K 5 Modular UM: Удобство хранения
Удобство хранения
Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Минимойка высокого давления K 5 Modular UM: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар) 20 - макс. 145
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 2100
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,16
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 302 x 346 x 849

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Минимойка высокого давления K 5 Modular UM
Минимойка высокого давления K 5 Modular UM
Минимойка высокого давления K 5 Modular UM
