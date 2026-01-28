Аппарат высокого давления K 5 является идеальным инструментом для регулярных задач по очистке умеренных загрязнений, например, на транспортных средствах и средних поверхностях вокруг сада. Его оснащение включает пистолет высокого давления, 8-метровый шланг высокого давления, струйную трубку Vario Power (VPS), грязевую фрезу с вращающимся точечным соплом для удаления самых стойких загрязнений и надежный водяной фильтр для защиты помпы от попадания мелких частиц грязи. Давление можно легко регулировать на струйной трубке Vario Power (VPS) простым поворотом – для особо целенаправленной и бережной к поверхностям очистки. Грязевая фреза с вращающимся точечным соплом обеспечивает превосходные результаты очистки даже при стойких загрязнениях. Все принадлежности можно легко хранить на самом аппарате.