Aparatul de spălat cu presiune K 5 este unealta ideală pentru sarcinile de curățare regulate, vizând murdăria moderată, cum ar fi pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul grădinii. Echipamentul său include un pistol de declanșare, un furtun de înaltă presiune de 8 metri lungime, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), un Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform pentru îndepărtarea celei mai persistente murdării și un filtru de apă fiabil pentru a proteja pompa împotriva intrării particulelor mici de murdărie. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea de pulverizare Vario Power (VPS) prin simpla rotire – pentru o curățare deosebit de direcționată, care este delicată cu suprafețele. Dirt Blaster cu jet rotativ punctiform asigură rezultate excelente de curățare, chiar și pe murdăria persistentă. Toate accesoriile pot fi depozitate cu ușurință pe aparat.