Минимойка высокого давления K 7 Comfort Premium Connect
Особенности и преимущества
Струйная трубка Multi «4 в 1»
- Множество возможностей чистки благодаря 4 различным насадкам в одной струйной трубке.
- Не нужно менять трубку, что делает использование более удобным. Простая смена формы струи путем поворота головки струйной трубки.
Шланг высокого давления PremiumFlex
- Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
- Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
- Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
- Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Эргономичная транспортировка
- Телескопическая ручка с фиксатором обеспечивает простую, удобную и эргономичную транспортировку.
- Колеса с мягкими вставками позволяют легко и без усилий перемещать аппарата.
- Для легкого и эргономичного подъема аппарата имеется ручка для переноски.
Мобильное приложение Home & Garden
- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Элементы концепции устойчивого развития
- Конструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾.
- Снижение расхода воды до 80 % по сравнению с обычным садовым шлангом.²⁾
- Экологичная упаковка, не менее чем на 80 % состоящая из макулатуры.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|18,986
|Вес (с упаковкой) (кг)
|25,55
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|465 x 354 x 750
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ Результаты внутренних испытаний: расход воды у мойки высокого давления составляет 40% от расхода воды из садового шланга, а время уборки сокращается вдвое. Расход и фактическая экономия воды и времени зависят от класса устройства, степени загрязнения и места установки.
Scope of supply
- Моющее средство: Универсальное чистящее средство RM 626, 1 л
- Струйная трубка Multi «4 в 1»
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Снижение давления при удержании спускового крючка пистолета
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Концепция моющего средства 2Way!Wash™
- Регулировка моющего средства в пенообразователе
- Телескопическая ручка
- Интегрированная ручка для переноски
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Хранение аксессуаров на корпусе
- 2 крючка для кабеля: с системой быстрой очистки фильтра
- Колеса с мягкой поверхностью
- Подключение через Bluetooth
- Управление при помощи мобильного приложения
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Видео
Области применения
- Террасы
- Изгороди
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Велосипеды
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах