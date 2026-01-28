Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex
K 5 Smart Control Flex Аппарат высокого давления K 5 Smart Control Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 180 Q Smart Control подходит для удаления сильных загрязнений с патио, садовой мебели и автомобилей.
Благодаря встроенному Bluetooth аппарат высокого давления K 5 Smart Control Flex может быть подключен к приложению Kärcher Home & Garden. Это означает, что пользователь получает оптимальную поддержку через смартфон во многих ситуациях и для многих задач по уборке – и может достигать еще более эффективных результатов. Приложение предоставляет множество полезных функций, таких как консультант по применению с полезными советами и рекомендациями, инструкции по сборке, инструкции по техническому обслуживанию и уходу, а также портал Kärcher Service. Устройство также имеет режим «Boost» для дополнительной мощности, пистолет G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и распылительную насадку 3-в-1 Multi Jet. Давление устанавливается либо на самом пистолете, либо передается из приложения на пистолет с помощью консультанта по применению. На ЖК-дисплее можно проверить установленный уровень давления. Другие детали оборудования включают систему моющих средств Plug 'n' Clean, шланг высокого давления PremiumFlex, алюминиевую телескопическую ручку, систему Quick Connect для быстрого подключения и отключения шланга высокого давления к устройству и пистолету, а также парковочное положение для обеспеченияпостоянного доступа к аксессуарам.
Особенности и преимущества
Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1Пистолет с ЖК-дисплеем и кнопками для регулировки давления или дозирования чистящего средства. Включает режим наддува для дополнительной мощности для борьбы со стойкими загрязнениями. С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Подключается к приложению Home & Garden через BluetoothС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
- Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
- Подключение через Bluetooth
- Управление при помощи мобильного приложения
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении