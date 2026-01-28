Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex

K 5 Smart Control Flex Аппарат высокого давления K 5 Smart Control Flex со шлангом PremiumFlex и пистолетом G 180 Q Smart Control подходит для удаления сильных загрязнений с патио, садовой мебели и автомобилей.

Благодаря встроенному Bluetooth аппарат высокого давления K 5 Smart Control Flex может быть подключен к приложению Kärcher Home & Garden. Это означает, что пользователь получает оптимальную поддержку через смартфон во многих ситуациях и для многих задач по уборке – и может достигать еще более эффективных результатов. Приложение предоставляет множество полезных функций, таких как консультант по применению с полезными советами и рекомендациями, инструкции по сборке, инструкции по техническому обслуживанию и уходу, а также портал Kärcher Service. Устройство также имеет режим «Boost» для дополнительной мощности, пистолет G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и распылительную насадку 3-в-1 Multi Jet. Давление устанавливается либо на самом пистолете, либо передается из приложения на пистолет с помощью консультанта по применению. На ЖК-дисплее можно проверить установленный уровень давления. Другие детали оборудования включают систему моющих средств Plug 'n' Clean, шланг высокого давления PremiumFlex, алюминиевую телескопическую ручку, систему Quick Connect для быстрого подключения и отключения шланга высокого давления к устройству и пистолету, а также парковочное положение для обеспеченияпостоянного доступа к аксессуарам.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex: Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1
Пистолет Smart Control с режимом наддува и распылительной насадкой Multi Jet 3-в-1
Пистолет с ЖК-дисплеем и кнопками для регулировки давления или дозирования чистящего средства. Включает режим наддува для дополнительной мощности для борьбы со стойкими загрязнениями. С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex: Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,2
Вес (с упаковкой) (кг) 16,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
  • Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
  • Подключение через Bluetooth
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex
Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex
Минимойка высокого давления K 5 Smart Control Flex
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова