Aparat de spalat cu presiune K 5 Smart Control Flex
Aparatul de spălat cu presiune K 5 Smart Control Flex, cu furtun PremiumFlex și pistol de declanșare G 180 Q Smart Control, potrivit pentru murdărie puternică pe terase, mobilier de grădină și mașini.
Datorită Bluetooth-ului integrat, aparatul de spălat cu presiune K 5 Smart Control Flex poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Acest lucru înseamnă că utilizatorul este susținut în mod optim prin intermediul smartphone-ului în multe situații de curățare și pentru multe sarcini de curățare – și poate obține rezultate de curățare chiar mai eficiente. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi consultantul de aplicații cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Kärcher Service. Aparatul are, de asemenea, un mod boost pentru o putere suplimentară, un pistol de declanșare G 180 Q Smart Control cu ecran LCD și o lance de pulverizare 3-în-1 Multi Jet. Presiunea este setată fie pe pistolul de declanșare în sine, fie transferată din aplicație către pistolul de declanșare cu ajutorul consultantului de aplicații. Ecranul LCD poate fi utilizat pentru a verifica ce nivel de presiune este setat. Alte detalii ale echipamentului includ sistemul de detergent Plug 'n' Clean, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex, mânerul telescopic din aluminiu, sistemul Quick Connect pentru conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de la aparat și de la pistolul de declanșare, precum și poziția de parcare pentru a asigura accesorii ușor accesibile în orice moment.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație