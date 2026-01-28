Datorită Bluetooth-ului integrat, aparatul de spălat cu presiune K 5 Smart Control Flex poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Acest lucru înseamnă că utilizatorul este susținut în mod optim prin intermediul smartphone-ului în multe situații de curățare și pentru multe sarcini de curățare – și poate obține rezultate de curățare chiar mai eficiente. Aplicația oferă multe funcții utile, cum ar fi consultantul de aplicații cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul Kärcher Service. Aparatul are, de asemenea, un mod boost pentru o putere suplimentară, un pistol de declanșare G 180 Q Smart Control cu ecran LCD și o lance de pulverizare 3-în-1 Multi Jet. Presiunea este setată fie pe pistolul de declanșare în sine, fie transferată din aplicație către pistolul de declanșare cu ajutorul consultantului de aplicații. Ecranul LCD poate fi utilizat pentru a verifica ce nivel de presiune este setat. Alte detalii ale echipamentului includ sistemul de detergent Plug 'n' Clean, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex, mânerul telescopic din aluminiu, sistemul Quick Connect pentru conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de la aparat și de la pistolul de declanșare, precum și poziția de parcare pentru a asigura accesorii ușor accesibile în orice moment.