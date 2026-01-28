Высокая производительность сочетается с долгим сроком службы: K 5 WCM Premium с мощным двигателем с водяным охлаждением мгновенно удаляет грязь. Дорожки, террасы и транспортные средства при необходимости можно очищать с помощью струйных трубок. Давление на струйной трубке Vario Power (VPS) можно легко отрегулировать простым поворотом – для целенаправленной и щадящей поверхности очистки. Другие превосходные характеристики грязеструйного аппарата включают в себя вращающуюся точечную форсунку, встроенную катушку для шланга для удобного хранения непосредственно на устройстве, а также встроенный фильтр для воды, который надежно защищает насос от частиц грязи.