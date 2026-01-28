Aparat de spalat cu presiune K 5 WCM Premium
Curățare de top, performanță de top: Aparatul de spălat cu presiune K 5 WCM Premium cu motor răcit cu apă și tambur pentru furtun este perfect pentru a curăța murdăria de pe alei, terase și vehicule.
Performanța puternică se îmbină cu durata de viață lungă: K 5 WCM Premium, cu motorul său puternic, răcit cu apă, îndepărtează murdăria într-o clipă. Aleile, terasele și vehiculele pot fi curățate la nevoie cu ajutorul lăncii de pulverizare. Presiunea poate fi ajustată cu ușurință pe lancea Vario Power (VPS) prin simpla rotire - pentru o curățare adaptată la suprafețe, fiind deosebit de precisă. Alte caracteristici oferite de dispozitivul de curățare a murdăriei sunt jetul rotativ, tamburul de furtun integrat pentru depozitarea practică direct la aparat, precum și un filtru de apă încorporat care protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționaleMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare practicăDepozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil. Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Sistem de conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|369 x 389 x 901
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Video
Domenii de intrebuintare
- Grădină și ziduri de piatră
- Trepte exterioare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete