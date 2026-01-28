Минимойка высокого давления K 3 Compact Home *EU
Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления K 3 Compact, предназначенный для устранения незначительных загрязнений вокруг дома. Производительность по площади составляет 25 м²/ч. Home Cleaning Kit в комплекте.
Несмотря на компактную конструкцию, K 3 Compact предлагает полную мощность мойки высокого давления. Дополнительный комплект Home Cleaning Kit гарантирует уборку больших площадей дома без разбрызгивания и включает в себя очиститель поверхностей T 1 и 500 мл моющего средства для террасы. Его алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность аппарата и хранение с экономией места. Оснащенный распылителем Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязеструйным аппаратом и водяным фильтром, K 3 Compact идеально подходит для периодического использования и удаления небольших загрязнений с садовой мебели и инструментов, велосипедов и по дому. Производительность по площади составляет 25 м²/ч.
Особенности и преимущества
Компактный и легкий аппаратЛегко транспортировать, просто хранить.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Работа с чистящими средствамиВсасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,171
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,134
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах