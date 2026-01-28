Несмотря на компактную конструкцию, K 3 Compact предлагает полную мощность мойки высокого давления. Дополнительный комплект Home Cleaning Kit гарантирует уборку больших площадей дома без разбрызгивания и включает в себя очиститель поверхностей T 1 и 500 мл моющего средства для террасы. Его алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность аппарата и хранение с экономией места. Оснащенный распылителем Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязеструйным аппаратом и водяным фильтром, K 3 Compact идеально подходит для периодического использования и удаления небольших загрязнений с садовой мебели и инструментов, велосипедов и по дому. Производительность по площади составляет 25 м²/ч.