În ciuda dimensiunilor compacte, K 3 Compact oferă puterea maximă a unui aparat de spălat cu presiune. Kitul suplimentar Home garantează curățarea fără stropire a suprafețelor mai mari din jurul casei și include detergentul pentru suprafețe T 1 și 500 ml de detergent Patio & Deck. Mânerul telescopic din aluminiu permite ocuprea unui spațiu mic de depozitare și o mobilitate crescută. Echipat cu un pistol de pulverizare cu conectare rapida, furtun de înaltă presiune cu lungime de 6 m, lance de pulverizare Vario Power, lance cu duza rotativa și filtru de apă, K 3 Compact este ideal pentru utilizare ocazională pentru curățarea murdăriei moderate de pe mobilierul și uneltele de grădină, biciclete și in jurul casei. Performanța pe suprafațe este de 25 m²/h.