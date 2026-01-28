С аппаратом высокого давления K 5 Power Control Flex Home любую поверхность можно очистить под правильным давлением. Консультант по применению, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, помогает пользователю найти правильное давление, предоставляя практические советы для любой ситуации и задачи по уборке – для идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко регулировать, поворачивая распылительную насадку, или проверять на пистолете G 160 Q Power Control. Аппарат высокого давления также впечатляет системой Kärcher Plug 'n' Clean для легкой смены моющих средств, шлангом высокого давления PremiumFlex для дополнительного удобства, высококачественной алюминиевой телескопической ручкой для легкой транспортировки, системой Quick Connect для экономии времени и усилий при подключении и отключении шланга высокого давления к устройству и пистолету, а также парковочным положением для обеспечения постоянного доступа к аксессуарам. В комплект входит набор для дома (Home Kit) с очистителем поверхностей T 5 и 1 литром очистителя камня и фасада для очистки больших площадей без брызг.