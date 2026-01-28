Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home

Для большего контроля: K 5 Power Control Flex Home Аппарат высокого давления K 5 Power Control Flex Home со шлангом PremiumFlex, пистолетом G 160 Q Power Control для удаления сильных загрязнений на патио, садовой мебели и автомобилях. В комплекте с набором для дома (Home Kit).

С аппаратом высокого давления K 5 Power Control Flex Home любую поверхность можно очистить под правильным давлением. Консультант по применению, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, помогает пользователю найти правильное давление, предоставляя практические советы для любой ситуации и задачи по уборке – для идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко регулировать, поворачивая распылительную насадку, или проверять на пистолете G 160 Q Power Control. Аппарат высокого давления также впечатляет системой Kärcher Plug 'n' Clean для легкой смены моющих средств, шлангом высокого давления PremiumFlex для дополнительного удобства, высококачественной алюминиевой телескопической ручкой для легкой транспортировки, системой Quick Connect для экономии времени и усилий при подключении и отключении шланга высокого давления к устройству и пистолету, а также парковочным положением для обеспечения постоянного доступа к аксессуарам. В комплект входит набор для дома (Home Kit) с очистителем поверхностей T 5 и 1 литром очистителя камня и фасада для очистки больших площадей без брызг.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
  • Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,2
Вес (с упаковкой) (кг) 18,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Фасады
Принадлежности
Чистящее средство
