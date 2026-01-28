Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Home

Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Home с барабаном для шланга и комплектом для уборки вокруг дома рассчитан на устранение сильных загрязнений – например, с садовых дорожек или автомобилей.

Аппарат высокого давления K 7 Premium Power Home, оснащенный долговечным двигателем водяного охлаждения, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений с садовых дорожек, стенок плавательных бассейнов, велосипедов, кузовов автомобилей больших размеров и т. д. Его комплектация включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, 10-метровый шланг высокого давления, надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет очень легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit) включает приспособление для очистки поверхностей T 7 и средство для чистки камня «3 в 1» (1 л). Другими элементами оснащения являются барабан для шланга, система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean, алюминиевая телескопическая ручка и держатели для принадлежностей, позволяющие всегда иметь их наготове.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Home: Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Home: Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Home: Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,93
Вес (с упаковкой) (кг) 25,665
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 459 x 330 x 666

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
