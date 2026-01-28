Modelul K 7 Power este echipat cu un motor răcit cu apă și a fost proiectat pentru curățări frecvente, precum și pentru a face față unor niveluri semnificative de murdărie care se întâlnesc adesea pe alei, piscine, biciclete, vehicule mari etc. Echiparea cuprinzătoare include un pistol de declanșare cu un adaptor practic cu conectare rapida prin intermediul unui furtun de înaltă presiune cu o lungime considerabilă de 10 m, un filtru de apă fiabil care protejează pompa, o lance de stropit Vario Power (VPS) și o lance cu un jet rotativ. Setarea presiunii pe lanca VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire a mâinii, iar aparatul de spalat cu presiune face munca mai ușoară chiar și în cazul celei mai persistente murdării.