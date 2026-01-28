Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Home
Aparatul de spălare cu presiune K 7 Power cu motorul răcit cu apă este soluția ideală pentru utilizare frecventă și pentru îndepărtarea unui grad ridicat de murdărie pe alei, în piscine, pe biciclete sau pe vehicule mari.
Modelul K 7 Power este echipat cu un motor răcit cu apă și a fost proiectat pentru curățări frecvente, precum și pentru a face față unor niveluri semnificative de murdărie care se întâlnesc adesea pe alei, piscine, biciclete, vehicule mari etc. Echiparea cuprinzătoare include un pistol de declanșare cu un adaptor practic cu conectare rapida prin intermediul unui furtun de înaltă presiune cu o lungime considerabilă de 10 m, un filtru de apă fiabil care protejează pompa, o lance de stropit Vario Power (VPS) și o lance cu un jet rotativ. Setarea presiunii pe lanca VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire a mâinii, iar aparatul de spalat cu presiune face munca mai ușoară chiar și în cazul celei mai persistente murdării.
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitateMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilăFurtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergentDatorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|25,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Set pentru casă: K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Locuințe mobile