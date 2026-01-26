Минимойка высокого давления K 2 horizontal
Компактный: K 2 Horizontal — идеальная мойка высокого давления для периодического использования и небольших загрязненийю
Быстро, как вспышка: сверхкомпактная и экономящая место горизонтальная мойка высокого давления K 2 мгновенно удаляет грязь с небольших поверхностей и транспортных средств, садовых инструментов и уличной мебели. Устройство идеально подходит для любых периодических задач по уборке дома и сада. Плоская струя одинарной форсунки обеспечивает целенаправленную очистку контурных поверхностей и предметов. Благодаря небольшому весу и практичной встроенной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Horizontal куда угодно. Для дополнительного удобства система Quick Connect позволяет легко вставлять и вынимать трехметровый шланг высокого давления из устройства и пистолета. Для удобства пистолет-распылитель и струйную трубку можно хранить на самом устройстве. Кабель ловко оборачивается вокруг основания устройства.
Особенности и преимущества
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство хранения
Система Quick Connect
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 110
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,466
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,872
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Крепления для кабеля