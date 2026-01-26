Быстро, как вспышка: сверхкомпактная и экономящая место горизонтальная мойка высокого давления K 2 мгновенно удаляет грязь с небольших поверхностей и транспортных средств, садовых инструментов и уличной мебели. Устройство идеально подходит для любых периодических задач по уборке дома и сада. Плоская струя одинарной форсунки обеспечивает целенаправленную очистку контурных поверхностей и предметов. Благодаря небольшому весу и практичной встроенной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Horizontal куда угодно. Для дополнительного удобства система Quick Connect позволяет легко вставлять и вынимать трехметровый шланг высокого давления из устройства и пистолета. Для удобства пистолет-распылитель и струйную трубку можно хранить на самом устройстве. Кабель ловко оборачивается вокруг основания устройства.