Минимойка высокого давления K 2 horizontal

Компактный: K 2 Horizontal — идеальная мойка высокого давления для периодического использования и небольших загрязненийю

Быстро, как вспышка: сверхкомпактная и экономящая место горизонтальная мойка высокого давления K 2 мгновенно удаляет грязь с небольших поверхностей и транспортных средств, садовых инструментов и уличной мебели. Устройство идеально подходит для любых периодических задач по уборке дома и сада. Плоская струя одинарной форсунки обеспечивает целенаправленную очистку контурных поверхностей и предметов. Благодаря небольшому весу и практичной встроенной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Horizontal куда угодно. Для дополнительного удобства система Quick Connect позволяет легко вставлять и вынимать трехметровый шланг высокого давления из устройства и пистолета. Для удобства пистолет-распылитель и струйную трубку можно хранить на самом устройстве. Кабель ловко оборачивается вокруг основания устройства.

Особенности и преимущества
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство хранения
Удобство хранения
Система Quick Connect
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар) 20 - макс. 110
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,466
Вес (с упаковкой) (кг) 4,872
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 197 x 248

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Крепления для кабеля
Принадлежности
Чистящее средство
