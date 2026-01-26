Rapid ca "fulgerul": aparatul de spălat cu presiune orizontală K 2, ultracompact, care economisește spațiu, elimină murdăria de pe suprafețe mici și vehicule, unelte de grădină și mobilier de exterior în cel mai scurt timp. Aparatul este ideal pentru toate sarcinile ocazionale de curățare din casă și grădină. Jetul plat al lancei de pulverizare unică furnizată produce rezultate de curățare țintite pe suprafețe și obiecte conturate. Datorită greutății reduse și mânerului practic de transport integrat, puteți transporta cu ușurință K 2 Horizontal oriunde este nevoie. Pentru un plus de confort, sistemul Quick Connect permite ca furtunul de înaltă presiune de trei metri să fie fixat și scos din dispozitiv și să declanșeze cu ușurință pistolul. Pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate pe dispozitiv în sine pentru confort. Cablul se înfășoară inteligent în jurul bazei dispozitivului.