Aparat de spalat cu presiune K 2 horizontal

Ulta-compact: K 2 Horizontal este aparatul de spălat cu presiune perfect pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară.

Rapid ca "fulgerul": aparatul de spălat cu presiune orizontală K 2, ultracompact, care economisește spațiu, elimină murdăria de pe suprafețe mici și vehicule, unelte de grădină și mobilier de exterior în cel mai scurt timp. Aparatul este ideal pentru toate sarcinile ocazionale de curățare din casă și grădină. Jetul plat al lancei de pulverizare unică furnizată produce rezultate de curățare țintite pe suprafețe și obiecte conturate. Datorită greutății reduse și mânerului practic de transport integrat, puteți transporta cu ușurință K 2 Horizontal oriunde este nevoie. Pentru un plus de confort, sistemul Quick Connect permite ca furtunul de înaltă presiune de trei metri să fie fixat și scos din dispozitiv și să declanșeze cu ușurință pistolul. Pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate pe dispozitiv în sine pentru confort. Cablul se înfășoară inteligent în jurul bazei dispozitivului.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 horizontal: Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.
Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Aparat de spalat cu presiune K 2 horizontal: Furtun de aspirare a detergentului integrat
Utilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Aparat de spalat cu presiune K 2 horizontal: Curat si ordonat
Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar) 20 - max. 110
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (W) 1400
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,5
Greutate cu ambalaj (kg) 4,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 380 x 197 x 248

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Furtun de presiune: 3 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
  • Depozitare cablu
