Компактный дизайн сочетает в себе всю мощность мойки высокого давления: K 3 Classic Car впечатляет во всех отношениях. Дополнительный комплект для чистки автомобиля делает уборку автомобиля более эффективной и включает в себя моющую щетку для удаления серой пленки и пенную форсунку, которая обеспечивает хорошую прилипаемость пены и максимальную эффективность растворения грязи, а также 500 мл автомобильного шампуня. Кроме того, его алюминиевая телескопическая ручка позволяет складывать его, экономя место, и является чрезвычайно портативной и гибкой. Модель K 3 Classic Car, оснащенная пистолетом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды, идеально подходит для периодического использования и небольших загрязнений садовой мебели и садовых инструментов, велосипедов и других объектов. дом. Производительность по площади 25 м²/ч.