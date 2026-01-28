Минимойка высокого давления K 3 Classic Car
Еще более эффектно при легких загрязнениях: компактная и компактная мойка высокого давления K 3 Classic Car с телескопической ручкой особенно эффективна для мойки автомобилей.
Компактный дизайн сочетает в себе всю мощность мойки высокого давления: K 3 Classic Car впечатляет во всех отношениях. Дополнительный комплект для чистки автомобиля делает уборку автомобиля более эффективной и включает в себя моющую щетку для удаления серой пленки и пенную форсунку, которая обеспечивает хорошую прилипаемость пены и максимальную эффективность растворения грязи, а также 500 мл автомобильного шампуня. Кроме того, его алюминиевая телескопическая ручка позволяет складывать его, экономя место, и является чрезвычайно портативной и гибкой. Модель K 3 Classic Car, оснащенная пистолетом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязеструйным аппаратом и фильтром для воды, идеально подходит для периодического использования и небольших загрязнений садовой мебели и садовых инструментов, велосипедов и других объектов. дом. Производительность по площади 25 м²/ч.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Работа с чистящими средствамиВсасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,15
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,864
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров