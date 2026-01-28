Designul compact a combinat puterea maximă a unei spălătoare cu presiune: mașina clasică K 3 este impresionantă pe toate planurile. Kitul suplimentar de curățare auto face curățarea vehiculului mai eficientă și include o perie de spălare pentru a îndepărta pelicula gri și un jet de spumă care oferă spumă bine aderență și putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 500 ml de șampon auto. În plus, mânerul său telescopic din aluminiu asigură că poate fi depozitat pentru a economisi spațiu și este extrem de portabil și flexibil. Dispunând de un pistol cu declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power, Dirt Blaster și filtru de apă, mașina clasică K 3 este ideală pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară pe mobilierul de grădină și uneltele de grădinărit, biciclete și în jurul zonei. Acasă. Performanța suprafeței este de 25 m²/h.