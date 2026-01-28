Aparat de spalat cu presiune K 3 Classic Car
Și mai impresionant: aparatul de spălat cu presiune K 3 Classic Car, compact și cel care vă economisește spațiu, cu mâner telescopic este deosebit de eficientă pentru curățarea mașinilor.
Designul compact a combinat puterea maximă a unei spălătoare cu presiune: mașina clasică K 3 este impresionantă pe toate planurile. Kitul suplimentar de curățare auto face curățarea vehiculului mai eficientă și include o perie de spălare pentru a îndepărta pelicula gri și un jet de spumă care oferă spumă bine aderență și putere maximă de dizolvare a murdăriei, precum și 500 ml de șampon auto. În plus, mânerul său telescopic din aluminiu asigură că poate fi depozitat pentru a economisi spațiu și este extrem de portabil și flexibil. Dispunând de un pistol cu declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power, Dirt Blaster și filtru de apă, mașina clasică K 3 este ideală pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară pe mobilierul de grădină și uneltele de grădinărit, biciclete și în jurul zonei. Acasă. Performanța suprafeței este de 25 m²/h.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.