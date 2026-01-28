Минимойка высокого давления K 2 Home T150

K 2 Home оснащен колесами для передвижения, специально разработан для периодического устранения незначительных загрязнений. Благодаря Home Kit мойка высокого давления также может обеспечить чистоту больших площадей вокруг дома.

K 2 Home оснащен пистолетом-распылителем, двумя плавными колесами, шлангом высокого давления длиной 4 м, одиночной распылительной трубкой, грязевой фрезой с вращающейся точечной струей воды для удаления очень стойкой грязи и водяным фильтром для защиты насоса. Дополнительный комплект Home Kit гарантирует чистку больших площадей вокруг дома без брызг и включает в себя очиститель поверхности T 150 и моющее средство Patio & Deck (500 мл). Аппарат высокого давления обеспечивает впечатляющие результаты при незначительном загрязнении и при периодическом использовании вокруг дома, например, на велосипедах, садовых инструментах и садовой мебели.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Home T150: Аккуратное хранение провода на специальном крючке
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Минимойка высокого давления K 2 Home T150: Комфортная ручка
Комфортная ручка
Оптимальная мобильность благодаря колесам и эргономичной высоте ручки.
Минимойка высокого давления K 2 Home T150: Съемный фильтр для воды
Съемный фильтр для воды
Продливает срок службы мини-мойки
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,78
Вес (с упаковкой) (кг) 7
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 242 x 280 x 782,5

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 2 Home T150
Минимойка высокого давления K 2 Home T150
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Принадлежности
Чистящее средство
