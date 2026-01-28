K 2 Home оснащен пистолетом-распылителем, двумя плавными колесами, шлангом высокого давления длиной 4 м, одиночной распылительной трубкой, грязевой фрезой с вращающейся точечной струей воды для удаления очень стойкой грязи и водяным фильтром для защиты насоса. Дополнительный комплект Home Kit гарантирует чистку больших площадей вокруг дома без брызг и включает в себя очиститель поверхности T 150 и моющее средство Patio & Deck (500 мл). Аппарат высокого давления обеспечивает впечатляющие результаты при незначительном загрязнении и при периодическом использовании вокруг дома, например, на велосипедах, садовых инструментах и садовой мебели.