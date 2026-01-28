Минимойка высокого давления K 2 Home T150
K 2 Home оснащен колесами для передвижения, специально разработан для периодического устранения незначительных загрязнений. Благодаря Home Kit мойка высокого давления также может обеспечить чистоту больших площадей вокруг дома.
K 2 Home оснащен пистолетом-распылителем, двумя плавными колесами, шлангом высокого давления длиной 4 м, одиночной распылительной трубкой, грязевой фрезой с вращающейся точечной струей воды для удаления очень стойкой грязи и водяным фильтром для защиты насоса. Дополнительный комплект Home Kit гарантирует чистку больших площадей вокруг дома без брызг и включает в себя очиститель поверхности T 150 и моющее средство Patio & Deck (500 мл). Аппарат высокого давления обеспечивает впечатляющие результаты при незначительном загрязнении и при периодическом использовании вокруг дома, например, на велосипедах, садовых инструментах и садовой мебели.
Особенности и преимущества
Аккуратное хранение провода на специальном крючкеУдобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Комфортная ручкаОптимальная мобильность благодаря колесам и эргономичной высоте ручки.
Съемный фильтр для водыПродливает срок службы мини-мойки
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,78
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|242 x 280 x 782,5
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
- Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.