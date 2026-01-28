Aparat de spalat cu presiune K 2 Home T150
K 2 Home pe roți este conceput în mod special pentru utilizare ocazională și murdăria ușoară. Datorită kit-ului Home, aparatul de curățat cu presiune asigură, în același timp, curățenia constantă a zonelor largi din jurul casei Dvs.
Aparatul de presiune înaltă K2 este echipat cu un pistol de pulverizare, 2 roți ușor manervrabile, un furtun de înaltă presiune cu lungimea de 4 m, o lance de pulverizare, o duză cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei extrem de persistente și un filtru de apă ce protejează pompa. Kit-ul Home suplimentar garantează curățarea ariilor largi din jurul casei și include curățitorul de suprafețe T 150 și detergentul Patio & Deck (500 ml). Aparatul de înaltă presiune demonstrează rezultate impresionante pentru murdăria ușoară și când este utilizat ocazional pentru a menține ordinea în jurul casei, de exemplu pentru a curăți bicicleta, uneltele sau mobilierul de grădină.
Caracteristici si beneficii
Depozitare optimăCârligele mari pentru accesorii permit depozitarea ordonată a furtunului și a cablului direct pe aparat.
Maner confortabil
Filtru de apăCresterea duratei de viata pentru dispozitivul de curatare de inalta presiune
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 280 x 783
Scope of supply
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii