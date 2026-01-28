Aparat de spalat cu presiune K 2 Home T150

K 2 Home pe roți este conceput în mod special pentru utilizare ocazională și murdăria ușoară. Datorită kit-ului Home, aparatul de curățat cu presiune asigură, în același timp, curățenia constantă a zonelor largi din jurul casei Dvs.

Aparatul de presiune înaltă K2 este echipat cu un pistol de pulverizare, 2 roți ușor manervrabile, un furtun de înaltă presiune cu lungimea de 4 m, o lance de pulverizare, o duză cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei extrem de persistente și un filtru de apă ce protejează pompa. Kit-ul Home suplimentar garantează curățarea ariilor largi din jurul casei și include curățitorul de suprafețe T 150 și detergentul Patio & Deck (500 ml). Aparatul de înaltă presiune demonstrează rezultate impresionante pentru murdăria ușoară și când este utilizat ocazional pentru a menține ordinea în jurul casei, de exemplu pentru a curăți bicicleta, uneltele sau mobilierul de grădină.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Home T150: Depozitare optimă
Depozitare optimă
Cârligele mari pentru accesorii permit depozitarea ordonată a furtunului și a cablului direct pe aparat.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Home T150: Maner confortabil
Maner confortabil
Aparat de spalat cu presiune K 2 Home T150: Filtru de apă
Filtru de apă
Cresterea duratei de viata pentru dispozitivul de curatare de inalta presiune

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,8
Greutate cu ambalaj (kg) 7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 242 x 280 x 783

Scope of supply

  • Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
  • Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2 Home T150
Aparat de spalat cu presiune K 2 Home T150
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
Accesorii
Detergenti
