Aparatul de presiune înaltă K2 este echipat cu un pistol de pulverizare, 2 roți ușor manervrabile, un furtun de înaltă presiune cu lungimea de 4 m, o lance de pulverizare, o duză cu jet rotativ pentru îndepărtarea murdăriei extrem de persistente și un filtru de apă ce protejează pompa. Kit-ul Home suplimentar garantează curățarea ariilor largi din jurul casei și include curățitorul de suprafețe T 150 și detergentul Patio & Deck (500 ml). Aparatul de înaltă presiune demonstrează rezultate impresionante pentru murdăria ușoară și când este utilizat ocazional pentru a menține ordinea în jurul casei, de exemplu pentru a curăți bicicleta, uneltele sau mobilierul de grădină.