Минимойка высокого давления K 2 Premium FJ BB
Особенности и преимущества
Удобство храненияХраните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick ConnectШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,225
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,525
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Пенная насадка: 0.3 л
- Моющее средство: Автомобільний шампунь (готовий до застосування) RM 562
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды