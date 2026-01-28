Aparat de spalat cu presiune K 2 Premium FJ BB
Spune adio murdăriei: păstrează-ți proprietatea, mobilierul de grădină și suprafețele mici din grădină în cea mai bună formă cu ajutorul aparatului de spălat cu presiune K 2 Premium FJ. Incl. duza de spumare.
Fă din murdărie pe mașini, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior o amintire: aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium FJ, cu lance de pulverizare și Dirt Blaster cu jet rotativ, este soluția ideală pentru sarcini de curățare ocazionale în jurul proprietății tale. Roțile fac transportul K 2 Premium FJ simplu, oriunde este nevoie. Pentru mai mult confort, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 4 metri din dispozitiv și pistolul de pulverizare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate ușor pe aparatul K 2 Premium FJ. Incl. duza de spumare pentru spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei.
Caracteristici si beneficii
Curat si ordonatDepozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Duza pentru spumă: 0.3 l
- Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat