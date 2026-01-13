Минимойка высокого давления K 3 Power Control

Мойка высокого давления K 3 Power Control с пистолетом-распылителем G 120 Q Power Control и распылительными трубками. С консультантом по применению через приложение, которое дает практические советы для еще более эффективных результатов очистки.

Благодаря практическому приложению Home & Garden, которое предлагает исчерпывающую информацию об устройстве, Kärcher превращает пользователя в эксперта по уборке и обеспечивает еще лучшие результаты очистки. Соответствующий уровень давления можно установить непосредственно на распылительной трубке и проверить на дисплее пистолета-распылителя G 120 Q Power Control - для максимального контроля и выбора идеального давления для каждого типа поверхности. Переключение из режима высокого давления в режим моющего средства можно выполнить, не меняя распылительную трубку. Моющее средство можно наносить быстро, просто и удобно из встроенного резервуара для моющего средства. K 3 Power Control от Kärcher также впечатляет выдвижной телескопической ручкой для удобной транспортировки и хранения, подставкой для большей устойчивости, держателями для аксессуаров и кабеля, а также системой Kärcher Quick Connect. Подставку также можно использовать в качестве второй ручки для переноски, что позволяет легко поднять устройство на полку или загрузить в багажник автомобиля.

Особенности и преимущества
Приложение Home & Garden
Приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроеный бак для моющего средства
  • Чисто и удобно: емкость для моющего средства снимается для наполнения.
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
  • Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,395
Вес (с упаковкой) (кг) 6,513
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 297 x 280 x 677

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 120 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 7 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Бак
  • Бак для чистящего средства, съемный
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
Принадлежности
Чистящее средство
