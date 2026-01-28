Минимойка высокого давления K 3 Car *EU

Модель "Керхер" K 3 идеальна для периодического использования. Она поможет отмыть несильно загрязненные легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, садовую мебель, площадки вокруг дома и многое другое.

Аппарат высокого давления "Керхер" К 3 оснащен системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.

Особенности и преимущества
Система быстрого подключения Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Встроеный бак для моющего средства
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
  • Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,319
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 275 x 279 x 802

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Подача моющего средства через: Бак
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
Принадлежности
Чистящее средство
