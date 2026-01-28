Aparat de spalat cu presiune K 3 Car *EU

Curățitorul cu apă sub presiune "K3" este ideal pentru uz ocazional, la îndepărtarea murdăriei obișnuite - biciclete, garduri, motociclete, etc.

Kärcher „K3” – spune „La revedere” murdăriei normale. Mașină de curățat cu înaltă presiune cu pistol Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m potrivit pentru utilizare ocazională în casă, de ex. pe biciclete, garduri de grădină și motociclete. Presiunea apei poate fi ajustată la suprafața care este curățată prin simpla răsucire a lancei de pulverizare Vario Power (VPS). Blasterul de murdărie cu jet de creion rotativ îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Pompa „K3” este protejată de un filtru de apă - pentru o durată lungă de viață.

Caracteristici si beneficii
Conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Rezervor pentru detergent
  • Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
Depozitare optimă
  • Cartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Debit transportat (l/h) max. 380
Capacitate pe suprafață (m²/h) 25
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,6
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,3
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 275 x 279 x 802

Scope of supply

  • Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
  • Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Aplicarea detergentului: Rezervor
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
Accesorii
Detergenti
