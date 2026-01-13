Минимойка высокого давления K 7 Compact Home

Компактный и удобный: компактная моечная машина K7 с мотором с водяным охлаждением. Для частого использования и удаления стойких загрязнений, таких как дорожки, бассейны, велосипеды или большие транспортные средства.

Компактная, удобная и мощная мойка высокого давления K7. Аппарат оснащен двигателем с водяным охлаждением и предназначен для частой уборки и стойких загрязнений в доме. Оборудованный двумя ручками для переноски и телескопической ручкой, мойка высокого давления легко транспортируется и аккуратно упаковывается в небольшое пространство для хранения. Кроме того, устройство включает пистолет Quick Connect, резиновый шланг высокого давления длиной 10 м и фильтр для воды. И, кроме того, распылительная трубка Vario Power (VPS), которая просто поворачивается для регулировки давления, а также грязевая фреза с вращающейся точечной струей воды, которая удаляет даже самые стойкие загрязнения, не оставляя следов.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 Compact Home: Утончённая концепция хранения шлангов
Утончённая концепция хранения шлангов
Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Минимойка высокого давления K 7 Compact Home: Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 7 Compact Home: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
  • Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 16
Вес (с упаковкой) (кг) 22,969
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 378 x 291 x 516

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м, Шланг высокого давления PremiumFlex с защитой от перекручивания
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
