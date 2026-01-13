Компактная, удобная и мощная мойка высокого давления K7. Аппарат оснащен двигателем с водяным охлаждением и предназначен для частой уборки и стойких загрязнений в доме. Оборудованный двумя ручками для переноски и телескопической ручкой, мойка высокого давления легко транспортируется и аккуратно упаковывается в небольшое пространство для хранения. Кроме того, устройство включает пистолет Quick Connect, резиновый шланг высокого давления длиной 10 м и фильтр для воды. И, кроме того, распылительная трубка Vario Power (VPS), которая просто поворачивается для регулировки давления, а также грязевая фреза с вращающейся точечной струей воды, которая удаляет даже самые стойкие загрязнения, не оставляя следов.