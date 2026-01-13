Минимойка высокого давления K 7 Compact Home
Компактный и удобный: компактная моечная машина K7 с мотором с водяным охлаждением. Для частого использования и удаления стойких загрязнений, таких как дорожки, бассейны, велосипеды или большие транспортные средства.
Компактная, удобная и мощная мойка высокого давления K7. Аппарат оснащен двигателем с водяным охлаждением и предназначен для частой уборки и стойких загрязнений в доме. Оборудованный двумя ручками для переноски и телескопической ручкой, мойка высокого давления легко транспортируется и аккуратно упаковывается в небольшое пространство для хранения. Кроме того, устройство включает пистолет Quick Connect, резиновый шланг высокого давления длиной 10 м и фильтр для воды. И, кроме того, распылительная трубка Vario Power (VPS), которая просто поворачивается для регулировки давления, а также грязевая фреза с вращающейся точечной струей воды, которая удаляет даже самые стойкие загрязнения, не оставляя следов.
Особенности и преимущества
Утончённая концепция хранения шланговШланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительностьДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|16
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,969
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|378 x 291 x 516
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м, Шланг высокого давления PremiumFlex с защитой от перекручивания
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео