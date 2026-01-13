Aparat de spalat cu presiune K 7 Compact Home
K 7 Compact Home cu motor răcit cu apă. Pentru utilizarea frecventă și îndepărtarea murdăriei persistente. Poate curăța potecile, piscinele, bicicletele sau vehiculele mari.
Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 7 Compact Home, este mereu la îndemană și puternic. Dispozitivul are un motor răcit cu apă și este predestinat însărcinărilor de curățare frecvente și pentru îndepărtarea murdăriei persistente din jurul casei. Echipat cu două mânere de transport și un mâner telescopic, aparatul de spălat cu presiune este ușor de transportat și la depozitare ocupă spațiu redus. Adițional, aparatul include un pistol Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 10 m și un filtru de apă. Adițional conține, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), lancea are funcția de reglare a presiunii prin răsucire, și accesoriu T 450 de curățat terase.
Caracteristici si beneficii
Conceptul modern de stocare al furtunurilorFurtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o curea elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.
Răcire cu apă și performanțe remarcabileMotorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Sistem de admisie a detergentului
- Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|16
|Greutate cu ambalaj (kg)
|23
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|378 x 291 x 516
Scope of supply
- Set pentru casă: K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Video