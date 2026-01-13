Aparatul de spălat cu presiune Karcher K 7 Compact Home, este mereu la îndemană și puternic. Dispozitivul are un motor răcit cu apă și este predestinat însărcinărilor de curățare frecvente și pentru îndepărtarea murdăriei persistente din jurul casei. Echipat cu două mânere de transport și un mâner telescopic, aparatul de spălat cu presiune este ușor de transportat și la depozitare ocupă spațiu redus. Adițional, aparatul include un pistol Quick Connect, un furtun de înaltă presiune de 10 m și un filtru de apă. Adițional conține, o lance de pulverizare Vario Power (VPS), lancea are funcția de reglare a presiunii prin răsucire, și accesoriu T 450 de curățat terase.