Минимойка высокого давления K 7 Premium Smart Control
K 7 Premium Smart Control: Аппарат высокого давления с подключением к мобильному приложению через Bluetooth-соединение, мобильным консультантом. Режим Boost для удаления сверхсложных загрязнений, барабан для шланга, пистолет Smart Control.
K 7 Premium Smart Control:Аппарат высокого давления с подключением к мобильному приложению через Bluetooth-соединение. Мобильный консультант поможет в первоначальной сборке аппарата. Также подскажет, как правильно и эффективно мыть и очищать те или иные поверхности или объекты. Помощь в выборе аксессуаров и расходников. Турборежим Boost увеличивает ударную мощность - точечная струя для удаления самых сложных загрязнений (на 30 сек). В комплект включен новый функциональный пистолет Smart Control с ЖК дисплеем, позволяющим регулировать и настраивать желаемое давление и мощность. Струйная трубка Multi Jet 3 в 1: подача моющего средства, основная смывочная струя и ротационная грязевая фрез. Аппарат также оснащён удобным барабаном для сматывания шланга, позволяющим хранить его без повреждений. Выдвигаемая телескопическая трубка и большие колёса добавляют мобильности
Особенности и преимущества
Подключается к приложению Home & Garden через Bluetooth
- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Мобильное приложение через Bluetooth задаёт и настраивает оптимальное давление на аппарате
Boost режим для удаления сверсложных загрязнений
- Турборежим Boost увеличивает ударное давление и сокращает время уборки
- Мощнейшая точечная очистка и удаление сложных, налипших загрязнений
Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi Jet 3-в-1
- Пистолет Smart Control с жидкокристаллическим дисплеем и кнопками + - для плавной регулировки давления и дозировки моющего средства
- С помощью вращения струйной трубки Multi Jet 3-в-1 можно выбирать 3 вида струи для решения различных задач
- Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
- Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
- Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
- Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,86
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,316
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: Q 180 Q Smart Control
- Многофункциональная струйная трубка 3-в-1
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Подключение через Bluetooth
- Управление при помощи мобильного приложения
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
Видео