Aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Smart Control poate fi conectat cu ușurință la smartphone prin Bluetooth. Astfel, utilizatorul beneficiază de suport prin aplicația Kärcher Home & Garden cu sfaturi practice și setări pentru multe obiecte și situații de curățare. Aplicația oferă funcții utile, cum ar fi consultantul aplicației pentru rezultate și mai bune de curățare, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere, precum și portalul Kärcher Service. Aparatul are modul boost pentru putere suplimentară. Pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu afișaj LCD și lancea de pulverizare 3-in-1 Multi Jet oferă, de asemenea, control maxim: presiunea este setată direct pe pistolul de pulverizare sau transferată la pistol prin intermediul aplicației. Pe ecranul LCD puteți verifica nivelul de presiune setat, dacă modul boost poate fi activat sau dacă dispozitivul este încă în modul inactiv. Echipamentul include tamburul pentru furtun pentru manevrare confortabilă, sistemul pentru detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate și locurile de depozitare pentru accesorii ușor accesibile.