Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Smart Control
K 7 Premium Smart Control: aparat de spălat cu presiune cu Bluetooth, aplicație, modul boost pentru putere suplimentară, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control, lance 3-în-1 Multi Jet, tambur furtun.
Aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Smart Control poate fi conectat cu ușurință la smartphone prin Bluetooth. Astfel, utilizatorul beneficiază de suport prin aplicația Kärcher Home & Garden cu sfaturi practice și setări pentru multe obiecte și situații de curățare. Aplicația oferă funcții utile, cum ar fi consultantul aplicației pentru rezultate și mai bune de curățare, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere, precum și portalul Kärcher Service. Aparatul are modul boost pentru putere suplimentară. Pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu afișaj LCD și lancea de pulverizare 3-in-1 Multi Jet oferă, de asemenea, control maxim: presiunea este setată direct pe pistolul de pulverizare sau transferată la pistol prin intermediul aplicației. Pe ecranul LCD puteți verifica nivelul de presiune setat, dacă modul boost poate fi activat sau dacă dispozitivul este încă în modul inactiv. Echipamentul include tamburul pentru furtun pentru manevrare confortabilă, sistemul pentru detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate și locurile de depozitare pentru accesorii ușor accesibile.
Caracteristici si beneficii
Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.
Modul Boost pentru putere suplimentară pentru a combate murdăria
- Cu o putere suplimentară, modul boost crește eficiența de curățare și economisește timp.
- Asigură curățarea în profunzime a murdăriei persistente.
Pistol de pulverizare Smart Control și lance de pulverizare Multi Jet 3-în-1
- Pistol de pulverizare cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau pentru dozarea soluției de curățare.
- Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară.
- Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
