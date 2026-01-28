Аппарат высокого давления K 4 Power Control позволяет своему владельцу очень легко задавать давление, подходящее для очистки конкретного объекта. И столь же легко определять его: мобильный помощник из приложения Kärcher Home & Garden дает практичные советы и рекомендации по выбору режимов, оптимальных для разных поверхностей и видов загрязнений. Кроме него, приложение предлагает и другие полезные функции: инструкции по сборке и обслуживанию аппарата и связь с сервисным порталом Kärcher. После определения подходящей ступени давления соответствующий режим выбирается простым поворотом наконечника струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 160 Q Power Control. Аппарат K 4 Power Control впечатляет также системой Plug ’n’ Clean, позволяющей легко чередовать разные чистящие средства, телескопической ручкой для удобного перемещения и возможностью «парковки» на время перерывов в работе. Комплект Car & Home Kit включает в себя насадку для очистки поверхностей T 5 Surface Cleaner, 1 литр моющего средства для камня 3-в-1, пенную насадку, вращающуюся насадку и 1 литр автомобильного шампуня.