Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU

Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden: аппарат высокого давления K 4 Power Control с пистолетом G 160 Q Power Control и комплектами для мойки автомобиля (Car Kit) и для мытья поверхностей (Home Kit).

Аппарат высокого давления K 4 Power Control позволяет своему владельцу очень легко задавать давление, подходящее для очистки конкретного объекта. И столь же легко определять его: мобильный помощник из приложения Kärcher Home & Garden дает практичные советы и рекомендации по выбору режимов, оптимальных для разных поверхностей и видов загрязнений. Кроме него, приложение предлагает и другие полезные функции: инструкции по сборке и обслуживанию аппарата и связь с сервисным порталом Kärcher. После определения подходящей ступени давления соответствующий режим выбирается простым поворотом наконечника струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 160 Q Power Control. Аппарат K 4 Power Control впечатляет также системой Plug ’n’ Clean, позволяющей легко чередовать разные чистящие средства, телескопической ручкой для удобного перемещения и возможностью «парковки» на время перерывов в работе. Комплект Car & Home Kit включает в себя насадку для очистки поверхностей T 5 Surface Cleaner, 1 литр моющего средства для камня 3-в-1, пенную насадку, вращающуюся насадку и 1 литр автомобильного шампуня.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU: Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher. Для быстрого и удобного применения химии. Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
  • Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
  • Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230 / 240
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,48
Вес (с упаковкой) (кг) 16,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1, 1 л
  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова