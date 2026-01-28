Минимойка высокого давления K 4 Power Control Car *EU
Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden: аппарат высокого давления K 4 Power Control с пистолетом G 160 Q Power Control и комплектами для мойки автомобиля (Car Kit) и для мытья поверхностей (Home Kit).
Аппарат высокого давления K 4 Power Control позволяет своему владельцу очень легко задавать давление, подходящее для очистки конкретного объекта. И столь же легко определять его: мобильный помощник из приложения Kärcher Home & Garden дает практичные советы и рекомендации по выбору режимов, оптимальных для разных поверхностей и видов загрязнений. Кроме него, приложение предлагает и другие полезные функции: инструкции по сборке и обслуживанию аппарата и связь с сервисным порталом Kärcher. После определения подходящей ступени давления соответствующий режим выбирается простым поворотом наконечника струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 160 Q Power Control. Аппарат K 4 Power Control впечатляет также системой Plug ’n’ Clean, позволяющей легко чередовать разные чистящие средства, телескопической ручкой для удобного перемещения и возможностью «парковки» на время перерывов в работе. Комплект Car & Home Kit включает в себя насадку для очистки поверхностей T 5 Surface Cleaner, 1 литр моющего средства для камня 3-в-1, пенную насадку, вращающуюся насадку и 1 литр автомобильного шампуня.
Особенности и преимущества
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ CleanИнновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher. Для быстрого и удобного применения химии. Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,48
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,1
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Набор для очистки автомобиля Car: Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1, 1 л
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей