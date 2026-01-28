Aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control curata foarte ușor fiecare suprafață la presiunea potrivită. Și datorită aplicației Kärcher Home & Garden este, de asemenea, foarte ușor să găsiți presiunea potrivită: aplicația sprijină utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație de curățare și obiect de curățare - pentru rezultate de curățare perfecte. Aplicația mai oferă și alte funcții utile, cum ar fi instrucțiunile de asamblare, instrucțiunile de întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Când s-a găsit nivelul de presiune corect, acesta poate fi setat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare și verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. K 4 Power Control impresionează, de asemenea, cu sistemul de detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru pulverizarea fără efort a detergentului, un mâner telescopic pentru transport confortabil, precum și suport pentru accesorii ușor accesibile. Kitul pentru mașină include duza de spumare, perie de spălat rotativă și 1 litru de șampon auto.