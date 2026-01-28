Aparat de spalat cu presiune K 4 Power Control Car
Poate primi asistență optimă prin aplicația Kärcher Home & Garden. Aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control cu pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control și Kit Auto.
Aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control curata foarte ușor fiecare suprafață la presiunea potrivită. Și datorită aplicației Kärcher Home & Garden este, de asemenea, foarte ușor să găsiți presiunea potrivită: aplicația sprijină utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație de curățare și obiect de curățare - pentru rezultate de curățare perfecte. Aplicația mai oferă și alte funcții utile, cum ar fi instrucțiunile de asamblare, instrucțiunile de întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Când s-a găsit nivelul de presiune corect, acesta poate fi setat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare și verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. K 4 Power Control impresionează, de asemenea, cu sistemul de detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru pulverizarea fără efort a detergentului, un mâner telescopic pentru transport confortabil, precum și suport pentru accesorii ușor accesibile. Kitul pentru mașină include duza de spumare, perie de spălat rotativă și 1 litru de șampon auto.
Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergentDispozitiv de inserție inovator pentru sticlele de detergent Kärcher. Pentru o aplicare rapida si confortabila a detergentilor. Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.
Mâner telescopic reglabil pe înălțime
- Mâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară.
- Complet retractabil pentru depozitare optimă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie rotativa, jet de spumare 0,3 litri, sampon auto 3-in-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.