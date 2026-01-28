Aparat de spalat cu presiune K 4 Power Control Car

Poate primi asistență optimă prin aplicația Kärcher Home & Garden. Aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control cu pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control și Kit Auto.

Aparatul de spălat cu presiune K 4 Power Control curata foarte ușor fiecare suprafață la presiunea potrivită. Și datorită aplicației Kärcher Home & Garden este, de asemenea, foarte ușor să găsiți presiunea potrivită: aplicația sprijină utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație de curățare și obiect de curățare - pentru rezultate de curățare perfecte. Aplicația mai oferă și alte funcții utile, cum ar fi instrucțiunile de asamblare, instrucțiunile de întreținere și îngrijire, precum și portalul de service Kärcher. Când s-a găsit nivelul de presiune corect, acesta poate fi setat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare și verificat pe pistolul de pulverizare G 160 Q Power Control. K 4 Power Control impresionează, de asemenea, cu sistemul de detergent Kärcher Plug 'n' Clean pentru pulverizarea fără efort a detergentului, un mâner telescopic pentru transport confortabil, precum și suport pentru accesorii ușor accesibile. Kitul pentru mașină include duza de spumare, perie de spălat rotativă și 1 litru de șampon auto.

Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & Garden
Aplicația Home & Garden
Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare
Setarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
Dispozitiv de inserție inovator pentru sticlele de detergent Kärcher. Pentru o aplicare rapida si confortabila a detergentilor. Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.
Mâner telescopic reglabil pe înălțime
  • Mâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară.
  • Complet retractabil pentru depozitare optimă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230 / 240
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2
Debit transportat (l/h) max. 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,8
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 11,5
Greutate cu ambalaj (kg) 16,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Set curățare auto: Perie rotativa, jet de spumare 0,3 litri, sampon auto 3-in-1, 1 l
  • Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 8 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Plasă de depozitare integrată
  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
  • Mâner telescopic
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
