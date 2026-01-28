Компактный и легкий: K Mini Plus – самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher. Благодаря компактным размерам и малому весу он очень удобен в транспортировке и хранении, а высокая производительность делает его идеальным решением для быстрой и эффективной очистки балконов, садовой мебели, а также велосипедов и малогабаритных автомобилей. Аппарат очень прост в обращении: пистолет, удлинительная трубка и трубка Vario Power монтируются буквально несколькими движениями, а шланг высокого давления с разъемами Quick Connect легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и так же быстро отсоединяется от них. Особенно тонкий и эластичный 5-метровый шланг PremiumFlex не скручивается и обеспечивает максимальную свободу движений в процессе работы. Съемный контейнер позволяет аккуратно уложить все принадлежности, входящие в комплект поставки, а комплект со шлангом, включающий садовый шланг длиной 6 м, 2 универсальных коннектора (один из них – с функцией Aqua Stop) и штуцер для присоединения к внутридомовому крану, обеспечивает быструю подготовку аппарата K Mini Plus к работе. Этот комплект может храниться в отдельной сумке для принадлежностей.