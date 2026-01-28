Compact și ușor: K Mini Plus este cel mai mic aparat de spălat sub presiune de la Kärcher. Datorită dimensiunilor sale compacte și greutății reduse, poate fi transportat și depozitat cu ușurință. Micul pachet de putere este ideal pentru curățarea rapidă și eficientă a balcoanelor, a mobilierului de grădină și a teraselor, precum și a bicicletelor și a mașinilor mici. Manevrabilitatea sa este evidentă: Pistolul de pulverizare, lancea de extensie și lancea de pulverizare Vario Power pot fi asamblate în doar câțiva pași. Introduceți furtunul de înaltă presiune în aparat și în pistolul de pulverizare cu ajutorul sistemului de conectare rapidă, Furtunul de înaltă presiune PremiumFlex extra-subțire de cinci metri previne formarea nodurilor enervante și oferă flexibilitate maximă și libertate de mișcare la curățare. Un suport detașabil pentru accesorii permite depozitarea corespunzătoare a tuturor accesoriilor furnizate. Datorită setului cu un furtun de grădină de 6 metri lungime, 2 conectori de furtun universali (unul cu Aqua Stop) și un adaptor de robinet, K Mini Plus este gata de utilizare imediat. Setul cu furtun poate fi depozitat într-o geantă separată pentru accesorii.