Aparat de spalat cu presiune K Mini Plus

Cel mai mic aparat de spălat sub presiune de la Kärcher îndepărtează murdăria într-o clipă și este ușor de transportat și depozitat. Datorită setului cu furtun, este gata de utilizare imediat.

Compact și ușor: K Mini Plus este cel mai mic aparat de spălat sub presiune de la Kärcher. Datorită dimensiunilor sale compacte și greutății reduse, poate fi transportat și depozitat cu ușurință. Micul pachet de putere este ideal pentru curățarea rapidă și eficientă a balcoanelor, a mobilierului de grădină și a teraselor, precum și a bicicletelor și a mașinilor mici. Manevrabilitatea sa este evidentă: Pistolul de pulverizare, lancea de extensie și lancea de pulverizare Vario Power pot fi asamblate în doar câțiva pași. Introduceți furtunul de înaltă presiune în aparat și în pistolul de pulverizare cu ajutorul sistemului de conectare rapidă, Furtunul de înaltă presiune PremiumFlex extra-subțire de cinci metri previne formarea nodurilor enervante și oferă flexibilitate maximă și libertate de mișcare la curățare. Un suport detașabil pentru accesorii permite depozitarea corespunzătoare a tuturor accesoriilor furnizate. Datorită setului cu un furtun de grădină de 6 metri lungime, 2 conectori de furtun universali (unul cu Aqua Stop) și un adaptor de robinet, K Mini Plus este gata de utilizare imediat. Setul cu furtun poate fi depozitat într-o geantă separată pentru accesorii.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K Mini Plus: Dispozitiv compact și ușor
Dispozitiv compact și ușor
Poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în zonele exterioare. Ușor de transportat pentru curățare flexibilă.
Aparat de spalat cu presiune K Mini Plus: Suport detașabil pentru accesorii
Suport detașabil pentru accesorii
Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Aparat de spalat cu presiune K Mini Plus: Furtun de înaltă presiune PremiumFlex foarte subțire
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex foarte subțire
Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Flexibilitate maximă la curățare.
compartiment de depozitare cablu
  • Înfășurați și desfășurați cablul de alimentare rapid și ușor
  • Cablul de alimentare este fixat ferm în jurul suportului dispozitivului.
Sistem de conectare rapidă
  • Furtunul de înaltă presiune este rapid și ușor de conectat la dispozitiv și la pistolul de declanșare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (W) 1400
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,9
Greutate cu ambalaj (kg) 6,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 278 x 233 x 296

Scope of supply

  • Prelungire lance
  • Pistol de presiune ridicată: G 110 Q Short
  • Lance Vario Power Jet
  • Furtun de presiune: 5 m, PremiumFlex
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
  • Set racorduri robinet (pentru interior și exterior)

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Filtru fin de apă integrat
  • Depozitare cablu
Aparat de spalat cu presiune K Mini Plus

Video

Accesorii
Detergenti
