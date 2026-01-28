Минимойка высокого давления K 7 WCM

Непревзойденная мощность: минимойка высокого давления K 7 WCM с двигателем водяного охлаждения очистит любые объекты – от садового инвентаря и террасы до автомобиля и дорожек перед домом.

Впечатляющие параметры производительности делают минимойку высокого давления K 7 WCM идеальным решением для регулярного устранения сильных загрязнений. Её мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Для эффективной и тщательной очистки различных поверхностей в комплект поставки входят струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление простым поворотом наконечника, и грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю для устранения особенно стойких загрязнений. Встроенный фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Все поставляемые с аппаратом принадлежности можно удобно хранить на его корпусе.

Особенности и преимущества
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 7 WCM: Применение чистящего средства
Оснащено механизмом подачи моющих средств. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Минимойка высокого давления K 7 WCM: Удобство хранения
Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,212
Вес (с упаковкой) (кг) 21,151
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 355 x 946

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Наружные лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
