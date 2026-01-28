Curățare puternică care vă va impresiona! K 7 WCM este partenerul de curățenie perfect pentru utilizare frecventă și pentru un grad ridicat de murdărie: Cu motorul său puternic răcit cu apă, pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Pentru a curăța suprafețele în mod deosebit de eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi reglată printr-o simplă rotire. Alte caracteristici ale dispozitivului de curățare a murdăriei includ jetul rotativ care asigură o curățare de succes, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. De asemenea, un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. În plus, toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat.