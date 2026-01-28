Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home

Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home с двигателем водяного охлаждения тщательно очистит любые объекты – от террас до автомобилей. Поставляется с насадкой для пенной чистки и комплектом для уборки вокруг дома.

Благодаря впечатляющим параметрам производительности аппарат K 7 WCM FJ Home идеально подходит для частой уборки и устранения сильных загрязнений. Его мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Комплект для уборки вокруг дома включает насадку T-Racer T 7 для очистки поверхностей большой площади без разбрызгивания воды по сторонам и средство для чистки камня и фасадов (1 л). Аппарат укомплектован насадкой для пенной чистки и автомобильным шампунем (1 л), которые гарантируют высочайшую эффективность очистки. Для эффективной и тщательной очистки различных поверхностей в комплект поставки входят струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление простым поворотом наконечника, и грязевая фреза, удаляющая особенно стойкие загрязнения вращающейся точечной струей воды. Встроенный фильтр для воды надежно защищает насос от частиц грязи. Все поставляемые с аппаратом принадлежности можно удобно хранить на его корпусе.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home: Удобство хранения
Удобство хранения
Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home: Большие колеса
Большие колеса
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,105
Вес (с упаковкой) (кг) 26
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 355 x 946

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пенная насадка: 0.3 л
  • Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Наружные лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
