Pentru o curățare impresionant de puternică! K 7 WCM FJ Home este partenerul perfect (pentru curățare) pentru utilizare frecventă și murdărie intensă: motorul său puternic răcit cu apă pune capăt murdăriei de pe alei, terase, echipamente de grădină și vehicule mai mari. Kit-ul Home garantează o curățare fără stropi a suprafețelor mari din jurul casei și include curățătorul de suprafețe T 7 și 1 l de Detergent pentru Piatră și Fațade. Include jet de spumă și 1 l de Șampon Auto pentru putere maximă de dizolvare a murdăriei. Pentru a curăța suprafețele în mod eficient și delicat, lancea de pulverizare Vario Power (VPS) poate fi ajustată cu o simplă rotire. Alte caracteristici includ Dirt Blaster cu jet rotativ de punct, care asigură rezultate excelente de curățare fără compromisuri, chiar și pe murdăria încăpățânată. Un filtru de apă încorporat protejează fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie. Toate accesoriile incluse pot fi, de asemenea, depozitate direct pe aparat.