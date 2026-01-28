Минимойка высокого давления K 7 Power

Мойка высокого давления K 7 Power с двигателем с водяным охлаждением — идеальное устройство для частого использования и удаления значительных загрязнений на дорожках, велосипедах или больших автомобилях.

K 7 Power оснащен двигателем с водяным охлаждением и был разработан для частой очистки, а также для работы со значительными уровнями грязи, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на велосипедах или больших автомобилях и т. д. Обширный ассортимент оборудования включает курковый пистолет с практичным переходником Quick Connect через шланг высокого давления значительной длины 10 м, надежный водяной фильтр, защищающий насос, струйную трубку Vario Power (VPS) и грязеструйный аппарат с вращающаяся точечная струя. Давление на VPS можно отрегулировать простым поворотом руки, а грязеуловитель быстро справится даже с самой стойкой грязью. Другие детали оборудования включают систему моющих средств Plug 'n' Clean, алюминиевую телескопическую ручку и парковочное положение для легкодоступных аксессуаров.

Особенности и преимущества
Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
  • Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Система быстрого подключения Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,48
Вес (с упаковкой) (кг) 21,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 458 x 330 x 666

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящее средство
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

