K 7 Power оснащен двигателем с водяным охлаждением и был разработан для частой очистки, а также для работы со значительными уровнями грязи, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на велосипедах или больших автомобилях и т. д. Обширный ассортимент оборудования включает курковый пистолет с практичным переходником Quick Connect через шланг высокого давления значительной длины 10 м, надежный водяной фильтр, защищающий насос, струйную трубку Vario Power (VPS) и грязеструйный аппарат с вращающаяся точечная струя. Давление на VPS можно отрегулировать простым поворотом руки, а грязеуловитель быстро справится даже с самой стойкой грязью. Другие детали оборудования включают систему моющих средств Plug 'n' Clean, алюминиевую телескопическую ручку и парковочное положение для легкодоступных аксессуаров.