Aparat de spalat cu presiune K 7 Power
Aparatul de spălare cu presiune K 7 Power cu motorul răcit cu apă este soluția ideală pentru utilizare frecventă și pentru îndepărtarea unui grad ridicat de murdărie pe alei, în piscine, pe biciclete sau pe vehicule mari.
Modelul K 7 Power este echipat cu un motor răcit cu apă și a fost proiectat pentru curățări frecvente, precum și pentru a face față unor niveluri semnificative de murdărie care se întâlnesc adesea pe alei, piscine, biciclete, vehicule mari etc. Echiparea cuprinzătoare include un pistol de declanșare cu un adaptor practic cu conectare rapida prin intermediul unui furtun de înaltă presiune cu o lungime considerabilă de 10 m, un filtru de apă fiabil care protejează pompa, o lance de stropit Vario Power (VPS) și o lance cu un jet rotativ. Setarea presiunii pe lanca VPS poate fi ajustată printr-o simplă rotire a mâinii, iar aparatul de spalat cu presiune face munca mai ușoară chiar și în cazul celei mai persistente murdării.
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate
- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|21,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|458 x 330 x 666
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Locuințe mobile