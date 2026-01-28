Минимойка высокого давления K 3 Home T50
Благодаря аппарату высокого давления К 3 - мы можем забыть о легких грязи на мотоциклах, велосипедах и садовой мебели. В комплекте с насадкой Т 150 и моющем средством для очистки поверхностей 500 ml "Patio & Deck"
"K3 Home" является идеальным аппаратом высокого давления. Подходит для очистки среднезагрязненных мотоциклов, велосипедов, садовой мебели и других поверхностей и предметов.Аксессуары включают в себя пистолет с Quick Connect муфтой, 6 м шланга высокого давления и водным фильтром для защиты насоса от попадания частиц грязи. Давление воды можно регулировать, просто поворачивая насадку Vario Power (VPS). Комплект для дома включает очиститель поверхности T 150 (в брызгозащитном корпусе) и концентрированное чистящее средство 500 ml "Patio & Deck"
Особенности и преимущества
Система быстрого подключения Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Встроеный бак для моющего средства
- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Трехпоршневой осевой насос
- Не требующий технического обслуживания.
Предохранительный клапан
- Для предотвращения перегрузки давления
- Отключает двигатель, когда пистолет закрыт.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,319
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|275 x 279 x 802
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
- Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Бак
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Наружные лестницы