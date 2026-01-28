Минимойка высокого давления K 3 Home T50

Благодаря аппарату высокого давления К 3 - мы можем забыть о легких грязи на мотоциклах, велосипедах и садовой мебели. В комплекте с насадкой Т 150 и моющем средством для очистки поверхностей 500 ml "Patio & Deck"

"K3 Home" является идеальным аппаратом высокого давления. Подходит для очистки среднезагрязненных мотоциклов, велосипедов, садовой мебели и других поверхностей и предметов.Аксессуары включают в себя пистолет с Quick Connect муфтой, 6 м шланга высокого давления и водным фильтром для защиты насоса от попадания частиц грязи. Давление воды можно регулировать, просто поворачивая насадку Vario Power (VPS). Комплект для дома включает очиститель поверхности T 150 (в брызгозащитном корпусе) и концентрированное чистящее средство 500 ml "Patio & Deck"

Особенности и преимущества
Система быстрого подключения Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Встроеный бак для моющего средства
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
  • Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Трехпоршневой осевой насос
  • Не требующий технического обслуживания.
Предохранительный клапан
  • Для предотвращения перегрузки давления
  • Отключает двигатель, когда пистолет закрыт.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,319
Вес (с упаковкой) (кг) 10,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 275 x 279 x 802

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
  • Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Бак
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Наружные лестницы
Принадлежности
Чистящее средство
