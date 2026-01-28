„K 3 Home” este aparataul de spălat cu presiune perfect pentru utilizarea ocazională. Aceasta este recomandat pentru curatarea bicicletelor, garduri de grădină sau motociclete. Include un pistol de pulverizare cu conexiune rapida, un furtun de înaltă presiune lung de 6 m și un filtru de apă pentru a proteja pompa împotriva pătrunderii particulelor de murdărie. În plus, are o lance de pulverizare Vario Power (VPS), a cărei presiune poate fi ajustată pentru a se potrivi nevoilor dvs. de curățare prin simpla răsucire și o lance cu jet rotativ pentru murdăria persistenta. Kit-ul Home include dispozitivul T 150 pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și detergentul "Patio & Deck" la 500 ml.