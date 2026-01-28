Aparat de spalat cu presiune K 3 Home T 150
Spuneți adio murdăriei ușoare de pe biciclete, garduri de grădină și motociclete, datorită aparatului de spălat cu presiune „K 3 Home”. Cu kit-ul Home: T 150 si detergent Patio & Deck (500 ml).
„K 3 Home” este aparataul de spălat cu presiune perfect pentru utilizarea ocazională. Aceasta este recomandat pentru curatarea bicicletelor, garduri de grădină sau motociclete. Include un pistol de pulverizare cu conexiune rapida, un furtun de înaltă presiune lung de 6 m și un filtru de apă pentru a proteja pompa împotriva pătrunderii particulelor de murdărie. În plus, are o lance de pulverizare Vario Power (VPS), a cărei presiune poate fi ajustată pentru a se potrivi nevoilor dvs. de curățare prin simpla răsucire și o lance cu jet rotativ pentru murdăria persistenta. Kit-ul Home include dispozitivul T 150 pentru curățarea fără stropi a suprafețelor mai mari din jurul casei și detergentul "Patio & Deck" la 500 ml.
Caracteristici si beneficii
Conectare rapidă
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Rezervor pentru detergent
- Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
Depozitare optimă
- Cartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.
Pompa axiala cu trei pistoane
- Nu necesita niciun fel de intretinere
Supapa de siguranta si functie de auto-oprire motor
- Pentru prevenirea suprasolicitării presiunii
- Opreste motorul atunci cand pistolul este inchis.- "Auto-stop"
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|275 x 279 x 802
Scope of supply
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: Quick Connect Standard
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Trepte exterioare