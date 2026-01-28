Минимойка высокого давления K 7 WCM Premium Home

Мойка высокого давления K 7 WCM Premium Home с двигателем с водяным охлаждением эффективно и эффективно удаляет грязь с патио и транспортных средств. вкл. катушка для шланга и домашний комплект.

Мощная уборка, которая вас поразит! K 7 WCM Premium Home — идеальный партнер (уборщик) для частого использования и сильных загрязнений: благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением он избавляет от грязи дорожки, террасы, садовые инструменты и большие транспортные средства. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 7 и 1 литр средства для очистки камня и фасадов 3-в-1. Для особенно эффективной и бережной очистки поверхностей струйную трубку Vario Power (VPS) можно отрегулировать простым поворотом. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве. Другие особенности грязеструйного аппарата включают вращающуюся точечную струю, которая обеспечивает успешную очистку без каких-либо компромиссов даже при стойкой грязи. Встроенный водяной фильтр также надежно защищает насос от частиц грязи. Кроме того, все аксессуары можно хранить прямо на устройстве.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 WCM Premium Home: Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 7 WCM Premium Home: Удобная катушка для шланга для эффективного применения.
Удобная катушка для шланга для эффективного применения.
Аккуратное и компактное хранение: практичная катушка для шланга обеспечивает оптимальную защиту и легкий доступ к шлангу высокого давления. Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Минимойка высокого давления K 7 WCM Premium Home: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Большие колеса
  • Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
  • Маневренность
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,677
Вес (с упаковкой) (кг) 24,657
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 394 x 946

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео

Области применения
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Наружные лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
