Мощная уборка, которая вас поразит! K 7 WCM Premium Home — идеальный партнер (уборщик) для частого использования и сильных загрязнений: благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением он избавляет от грязи дорожки, террасы, садовые инструменты и большие транспортные средства. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 7 и 1 литр средства для очистки камня и фасадов 3-в-1. Для особенно эффективной и бережной очистки поверхностей струйную трубку Vario Power (VPS) можно отрегулировать простым поворотом. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве. Другие особенности грязеструйного аппарата включают вращающуюся точечную струю, которая обеспечивает успешную очистку без каких-либо компромиссов даже при стойкой грязи. Встроенный водяной фильтр также надежно защищает насос от частиц грязи. Кроме того, все аксессуары можно хранить прямо на устройстве.