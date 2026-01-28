Минимойка высокого давления K 7 WCM Premium Home
Мойка высокого давления K 7 WCM Premium Home с двигателем с водяным охлаждением эффективно и эффективно удаляет грязь с патио и транспортных средств. вкл. катушка для шланга и домашний комплект.
Мощная уборка, которая вас поразит! K 7 WCM Premium Home — идеальный партнер (уборщик) для частого использования и сильных загрязнений: благодаря мощному двигателю с водяным охлаждением он избавляет от грязи дорожки, террасы, садовые инструменты и большие транспортные средства. Домашний комплект включает очиститель поверхностей T 7 и 1 литр средства для очистки камня и фасадов 3-в-1. Для особенно эффективной и бережной очистки поверхностей струйную трубку Vario Power (VPS) можно отрегулировать простым поворотом. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве. Другие особенности грязеструйного аппарата включают вращающуюся точечную струю, которая обеспечивает успешную очистку без каких-либо компромиссов даже при стойкой грязи. Встроенный водяной фильтр также надежно защищает насос от частиц грязи. Кроме того, все аксессуары можно хранить прямо на устройстве.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Удобная катушка для шланга для эффективного применения.Аккуратное и компактное хранение: практичная катушка для шланга обеспечивает оптимальную защиту и легкий доступ к шлангу высокого давления. Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Большие колеса
- Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
- Маневренность
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,677
|Вес (с упаковкой) (кг)
|24,657
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 394 x 946
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды