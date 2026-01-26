Минимойка высокого давления K 3 Classic
K 3 Classic с телескопической ручкой особенно эффективна при очистке легкой грязи вокруг участка. Она также ультракомпактна, легко транспортируется и удобно хранится.
Несмотря на свои компактные размеры, K 3 Classic обеспечивает полную мощность мойки высокого давления. Алюминиевая телескопическая ручка позволяет компактно хранить устройство и делает его чрезвычайно портативным и гибким. Оснащенная пистолетом-распылителем с системой Quick Connect, шлангом высокого давления длиной 6 метров, распылительной насадкой Vario Power, грязевой фрезой и водяным фильтром, K 3 Classic подходит для случайного использования на легкой грязи на садовой мебели, садовых инструментах, велосипедах и в других местах вокруг дома. Производительность по площади составляет 25 м²/ч.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Работа с чистящими средствамиВсасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,15
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,939
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров