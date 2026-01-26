Минимойка высокого давления K 3 Classic

K 3 Classic с телескопической ручкой особенно эффективна при очистке легкой грязи вокруг участка. Она также ультракомпактна, легко транспортируется и удобно хранится.

Несмотря на свои компактные размеры, K 3 Classic обеспечивает полную мощность мойки высокого давления. Алюминиевая телескопическая ручка позволяет компактно хранить устройство и делает его чрезвычайно портативным и гибким. Оснащенная пистолетом-распылителем с системой Quick Connect, шлангом высокого давления длиной 6 метров, распылительной насадкой Vario Power, грязевой фрезой и водяным фильтром, K 3 Classic подходит для случайного использования на легкой грязи на садовой мебели, садовых инструментах, велосипедах и в других местах вокруг дома. Производительность по площади составляет 25 м²/ч.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3 Classic: Хранение шланга на корпусе аппарата
Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Минимойка высокого давления K 3 Classic: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 3 Classic: Работа с чистящими средствами
Работа с чистящими средствами
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,15
Вес (с упаковкой) (кг) 5,939
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
Принадлежности
Чистящее средство
