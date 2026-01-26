Aparat de spalat cu presiune K 3 Classic
K 3 Classic cu mâner telescopic este deosebit de eficient pe murdăria ușoară din jurul proprietății. De asemenea, este ultra-compact, ușor de transportat și ușor de depozitat.
În ciuda proporțiilor sale compacte, K 3 Classic oferă toată puterea unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu asigură că poate fi depozitat pentru a economisi spațiu și este extrem de portabil și flexibil. Echipat cu un pistol de declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power, lance cu jet rotativ și filtru de apă, K 3 Classic este potrivit pentru utilizare ocazională pe murdăria ușoară de pe mobilier de grădină, unelte de grădinărit, biciclete și alte locuri din jurul casei. Performanța pe suprafață este de 25 m²/h.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului pe capacul frontalFurtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Mâner telescopicMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergentFurtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
- Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.