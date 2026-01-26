Aparat de spalat cu presiune K 3 Classic

K 3 Classic cu mâner telescopic este deosebit de eficient pe murdăria ușoară din jurul proprietății. De asemenea, este ultra-compact, ușor de transportat și ușor de depozitat.

În ciuda proporțiilor sale compacte, K 3 Classic oferă toată puterea unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu asigură că poate fi depozitat pentru a economisi spațiu și este extrem de portabil și flexibil. Echipat cu un pistol de declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power, lance cu jet rotativ și filtru de apă, K 3 Classic este potrivit pentru utilizare ocazională pe murdăria ușoară de pe mobilier de grădină, unelte de grădinărit, biciclete și alte locuri din jurul casei. Performanța pe suprafață este de 25 m²/h.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 3 Classic: Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Depozitarea furtunului pe capacul frontal
Furtunul poate fi infasurat convenabil pe capacul frontal.
Aparat de spalat cu presiune K 3 Classic: Mâner telescopic
Mâner telescopic
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Aparat de spalat cu presiune K 3 Classic: Utilizare detergent
Utilizare detergent
Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Lancile de pulverizare sunt mereu accesibile si la indemana, putand fi depozitate compact pe aparat odata ce procesul de curatare este finalizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Debit transportat (l/h) 380
Capacitate pe suprafață (m²/h) 25
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,6
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,2
Greutate cu ambalaj (kg) 5,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Mâner telescopic
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
