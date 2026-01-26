În ciuda proporțiilor sale compacte, K 3 Classic oferă toată puterea unui aparat de spălat cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu asigură că poate fi depozitat pentru a economisi spațiu și este extrem de portabil și flexibil. Echipat cu un pistol de declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lance de pulverizare Vario Power, lance cu jet rotativ și filtru de apă, K 3 Classic este potrivit pentru utilizare ocazională pe murdăria ușoară de pe mobilier de grădină, unelte de grădinărit, biciclete și alte locuri din jurul casei. Performanța pe suprafață este de 25 m²/h.