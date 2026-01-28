Минимойка высокого давления K 5 Classic Home
Чистота без компромиссов: K5 Classic Home, включающий набор Home Kit с очистителем поверхностей T5 и средством для чистки камня и фасада, удобен в хранении и транспортировке.
K5 Classic Home идеально подходит для периодического использования и для удаления умеренной грязи в доме. От велосипедов до каменных стен и даже внедорожников — мойка высокого давления обеспечивает великолепные результаты очистки благодаря мощному универсальному двигателю. Домашний набор, включающий средство для очистки камня и фасада 3-в-1 (1 л) и средство для очистки поверхностей Т5, обеспечивает высокоэффективную очистку гладких поверхностей без брызг. Устройство также оснащено курковым пистолетом с системой Quick Connect и шлангом высокого давления длиной 8 метров. Распылительная трубка VPS (Vario Power) позволяет пользователю в кратчайшие сроки отрегулировать давление так, чтобы оно идеально подходило к поверхности. Грязевая фреза удаляет даже самую стойкую грязь, а фильтр для воды защищает насос от мелких частиц грязи.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Работа с чистящими средствамиВсасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,59
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Фасады