K5 Classic Home идеально подходит для периодического использования и для удаления умеренной грязи в доме. От велосипедов до каменных стен и даже внедорожников — мойка высокого давления обеспечивает великолепные результаты очистки благодаря мощному универсальному двигателю. Домашний набор, включающий средство для очистки камня и фасада 3-в-1 (1 л) и средство для очистки поверхностей Т5, обеспечивает высокоэффективную очистку гладких поверхностей без брызг. Устройство также оснащено курковым пистолетом с системой Quick Connect и шлангом высокого давления длиной 8 метров. Распылительная трубка VPS (Vario Power) позволяет пользователю в кратчайшие сроки отрегулировать давление так, чтобы оно идеально подходило к поверхности. Грязевая фреза удаляет даже самую стойкую грязь, а фильтр для воды защищает насос от мелких частиц грязи.