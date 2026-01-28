Минимойка высокого давления K 5 Classic Home

Чистота без компромиссов: K5 Classic Home, включающий набор Home Kit с очистителем поверхностей T5 и средством для чистки камня и фасада, удобен в хранении и транспортировке.

K5 Classic Home идеально подходит для периодического использования и для удаления умеренной грязи в доме. От велосипедов до каменных стен и даже внедорожников — мойка высокого давления обеспечивает великолепные результаты очистки благодаря мощному универсальному двигателю. Домашний набор, включающий средство для очистки камня и фасада 3-в-1 (1 л) и средство для очистки поверхностей Т5, обеспечивает высокоэффективную очистку гладких поверхностей без брызг. Устройство также оснащено курковым пистолетом с системой Quick Connect и шлангом высокого давления длиной 8 метров. Распылительная трубка VPS (Vario Power) позволяет пользователю в кратчайшие сроки отрегулировать давление так, чтобы оно идеально подходило к поверхности. Грязевая фреза удаляет даже самую стойкую грязь, а фильтр для воды защищает насос от мелких частиц грязи.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Classic Home: Хранение шланга на корпусе аппарата
Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Минимойка высокого давления K 5 Classic Home: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 5 Classic Home: Работа с чистящими средствами
Работа с чистящими средствами
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,59
Вес (с упаковкой) (кг) 10,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 188 x 252 x 445

Scope of supply

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Фасады
Принадлежности
Чистящее средство
