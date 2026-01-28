K5 Classic Home este ideal pentru utilizare ocazională și pentru îndepărtarea murdăriei moderate din jurul casei. De la biciclete la pereți de piatră și chiar SUV-uri, mașina de spălat cu presiune produce rezultate de curățare uimitoare cu motorul său universal puternic. Kitul Home cu agent de curățare pentru piatră și fațade 3 în 1 (1 l) și agent de curățare pentru suprafețe T5 oferă o curățare fără stropire și foarte eficientă pe suprafețele netede. Dispozitivul are, de asemenea, un pistol cu declanșare cu sistem Quick Connect și vine cu un furtun de înaltă presiune lung de 8 metri. Lancea de pulverizare VPS (Vario Power) permite utilizatorului să ajusteze presiunea pentru a se potrivi perfect suprafeței în cel mai scurt timp. Blasterul de murdărie îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar un filtru de apă protejează pompa împotriva particulelor mici de murdărie.