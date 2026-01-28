Аппарат высокого давления K 7 Premium Power Flex Home позволяет очищать любые поверхности с подходящим давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению Home & Garden – интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. Аппарат оснащен двигателем с водяным охлаждением, увеличивающим срок службы, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений. Пакет оснащения включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, шланг высокого давления PremiumFlex и надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. В дополнительные элементы оснащения входят барабан для шланга, система Plug ’n’ Clean для легкой замены емкости с чистящим средством, алюминиевая телескопическая ручка, а также парковочное положение для всегда готовых к использованию принадлежностей. Также в оснащение входит комплектдля дома (Home Kit) с приспособлением для очистки поверхностей T 7 и средством для чистки камня и фасадов 1 л.